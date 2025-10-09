Sostenibilità Meacci Omnisyst | Necessarie consapevolezza data-driven e passaporto digitale

(Adnkronos) – Per avere successo “non esiste un'unica ricetta valida per tutte le aziende”. È possibile “identificare tre step di maturità verso la circolarità per le aziende e associare a ciascuna di esse un dominio tecnologico di riferimento”. Lo ha detto oggi all’Adnkronos Enrico Meacci, ceo di Omnisyst, a margine del convegno “Creare valore economico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sostenibilit - meacci

La voce di Alba. . A Cheese 2025 lo show di Pietro Zagati, 26enne di Chieri, tra musica, creatività e sostenibilità - facebook.com Vai su Facebook

Sostenibilità, Meacci (Omnisyst): “Necessarie consapevolezza data-driven e passaporto digitale” - È possibile “identificare tre step di maturità verso la circolarità per le aziende e associare a ciascuna di ... Secondo msn.com

Imprese, Omnisyst accelera piano industriale con Enrico Meacci nuovo ad - Omnisyst, leader italiano nella gestione circolare dei residui industriali, annuncia un importante cambio alla guida dell’azienda: Enrico Meacci assume la carica di amministratore delegato, con ... Lo riporta adnkronos.com