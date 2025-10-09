Sostenibilità Hackathon2030 | tre sfide per un' innovazione digitale sostenibile
Roma, 9 ott. (Adnkronos) - La Puglia al centro dell'innovazione digitale, grazie a Hackathon2030, l'evento promosso da Dxc Technology, una delle principali società di servizi tecnologici globali, in collaborazione con l'Università Lum Giuseppe Degennaro, giunto quest'anno alla sua quarta edizione. L'appuntamento, al quale interverrà anche una rappresentanza della Regione Puglia, è previsto per il 28 e 29 ottobre 2025, e vedrà protagonisti studenti universitari, neolaureati, giovani professionisti ed esperti, uniti per sviluppare soluzioni digitali orientate alla sostenibilità. L'iniziativa si inserisce nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdgs) dell'Agenda Onu 2030, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, promuovendo il dialogo tra mondo accademico e imprenditoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
