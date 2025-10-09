Sostenibilità D’Aprile | Realizzare mercato delle materie prime e seconde per l’economia circolare

(Adnkronos) – “Uno degli elementi principali su cui costruire l’economia circolare è la costruzione di un mercato delle materie prime e seconde, ne ha parlato anche Mario Draghi nel suo report. Dobbiamo trasformare il mercato di materie prime e seconde in una realtà che viene applicata a livello nazionale”. Lo ha detto oggi Laura d’Aprile, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com