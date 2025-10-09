(Adnkronos) – Quello dell’economia circolare è “un settore molto dinamico, ma il panorama è ancora abbastanza frammentato, soprattutto in Italia”. Lo ha detto oggi all’Adnkronos Paolo Cassani, Associate Partner di Aegis, a margine dell’evento “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management. “Abbiamo un’offerta universitaria dove . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sostenibilità, Cassani (Greentalent): “Economia circolare settore dinamico, ma frammentato”