Sospensione del servizio idrico ad Aci Catena | possibili disservizi il 13 ottobre

L’azienda "Acque di Casalotto" ha comunicato al Comune di Aci Catena che il prossimo 13 ottobre, dalle ore 3 alle 23 circa, verrà sospesa l’erogazione potabile alle utenze ricadenti nella zona Miami e ville S.Anna a causa di lavori urgenti e nelle condotte di trasporto. Il servizio verrà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it