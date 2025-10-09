Sospensione del servizio idrico ad Aci Catena | possibili disservizi il 13 ottobre

Cataniatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azienda "Acque di Casalotto" ha comunicato al Comune di Aci Catena che il prossimo 13 ottobre, dalle ore 3 alle 23 circa, verrà sospesa l’erogazione potabile alle utenze ricadenti nella zona Miami e ville S.Anna a causa di lavori urgenti e nelle condotte di trasporto. Il servizio verrà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sospensione - servizio

Aqp, lavori per migliorare il servizio: sospensione idrica di otto ore

Casa di cura, medici minacciano sospensione del servizio per mancati pagamenti

Area di servizio fuori dal casello di Ancona Nord, Giacomo Bugaro (FdI) chiede «la sospensione dell'autorizzazione concessa»

Sospensione del servizio idrico, ecco dove e quando - Marche Multiservizi informa che nei prossimi giorni effettuerà alcuni lavori di collegamento della nuova rete idrica in via Peschiera, ... corriereadriatico.it scrive

Crotone rimane senz'acqua: interruzione del servizio idrico fino al 25 luglio - La città di Crotone si trova ad affrontare un'importante interruzione del servizio idrico a causa di una perdita sulla condotta Corap. Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Sospensione Servizio Idrico Aci