Sorpreso con la droga mentre è ai domiciliari scatta il nuovo arresto
Sorpreso con la droga mentre si trova agli arresti domiciliari. Nuovo arresto per Mattia Larino, 24enne di Macerata Campania, arrestato dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Nel corso di un controllo presso l’abitazione del giovane, i militari hanno rinvenuto circa 9 grammi tra cocaina e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
