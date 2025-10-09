Sora 2 la nuova app di OpenAI è invasa da inquietanti video con celebrità morte

Wired.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova app della società di intelligenza artificiale è invasa da clip con versione AI di vip scomparsi, da Michael Jackson a Tupac, che sono in un limbo legale. 🔗 Leggi su Wired.it

sora 2 la nuova app di openai 232 invasa da inquietanti video con celebrit224 morte

© Wired.it - Sora 2, la nuova app di OpenAI è invasa da inquietanti video con celebrità morte

In questa notizia si parla di: sora - nuova

sora 2 nuova appOpenAI annuncia una nuova app basata su Sora 2: potrete fare cameo incredibili con i vostri amici - OpenAI presenta Sora 2 e una nuova app social: grazie all'intelligenza artificiale, gli utenti potranno creare video impressionanti e inserire cameo con i propri amici. Riporta multiplayer.it

sora 2 nuova appOpenAI presenta Sora 2: l’app che porta i video AI su iPhone - OpenAI presenta Sora 2, nuova app per iOS capace di generare video AI realistici con audio sincronizzato e cameo personalizzati. Si legge su mistergadget.tech

Cerca Video su questo argomento: Sora 2 Nuova App