Sora 2 la nuova app di OpenAI è invasa da inquietanti video con celebrità morte
La nuova app della società di intelligenza artificiale è invasa da clip con versione AI di vip scomparsi, da Michael Jackson a Tupac, che sono in un limbo legale. 🔗 Leggi su Wired.it
