Soprintendenze Barbagallo PD | Formazione personale e digitale
Roma, 9 ott. (askanews) - "Un provvedimento sulle soprintendenze meriterebbe la centralità del Parlamento e invece si interviene con la legge delega. Rispetto alla necessità di semplificazioni non generalizziamo. Ad esempio per la tutela boschiva si romperebbe la discrezionalità tecnica ed è un elemento da valutare attentamente, le norme le possiamo migliorare assieme con il contributo di tutti. Perché le questioni sono molte, con i concetti di intensità, entità e importanza della tutela che si intrecciano. Per intenderci, non sempre un piccolo intervento è irrilevante. Va armonizzata la libertà d'impresa con la tutela del paesaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: soprintendenze - barbagallo
? Largo Chigi, mercoledì 8 ottobre | Meno burocrazia col Ddl Soprintendenze. Ne parliamo con Bof Gianangelo, Vicepresidente Commissione Semplificazione (Lega), Anthony Barbagallo, Capogruppo PD Commissione Trasporti Camera, Franco Fidelio, Dir - facebook.com Vai su Facebook
Formazione. Carnevali (Pd): “Servono certezze sulla ripresa dei corsi di formazione per i Medici di medicina generale” - "Credo sia necessario trovare modalità integrate, più flessibili ed omogenee sul territorio nazionale che possano garantire la qualità formativa dei futuri medici di medicina generale e l’urgenza di ... Segnala quotidianosanita.it