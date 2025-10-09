Sono stato tradito avevo bevuto Garlasco l’avvocato Lovati parla dopo lo scandalo con Corona

La procura di Pavia è intervenuta con decisione per mettere ordine nel mare di illazioni e dichiarazioni che da giorni agitano il caso Garlasco. Dopo l’ultima puntata della serie “Falsissimo” di Fabrizio Corona, intitolata “Speciale Garlasco Parte 3” e pubblicata sul suo canale Youtube, il procuratore Fabio Napoleone ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire la posizione della magistratura e rispondere alle affermazioni dell’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Le parole pronunciate da Lovati durante la conversazione registrata con Corona hanno infatti scatenato un vero terremoto giudiziario e mediatico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, Lovati: Corona mi ha tradito, avevo bevuto - (askanews) – L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, si difende dalle affermazioni rilasciate a Falsissimo di Fabrizio Corona, sostenendo di “essere stato ... askanews.it scrive

Massimo Lovati: «Le parole a Fabrizio Corona? Mi ha fatto bere e mi ha tradito. Mi ha proposto di fare un film su Jerry la Rana» - L'avvocato di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nell'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, finisce nel mirino dell'ordine ... Lo riporta msn.com