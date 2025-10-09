Sono papà di un maschio di 19 anni che non ho mai conosciuto Un errore di gioventù ma sono responsabile e contribuisco | così Alessandro Borghese
Alessandro Borghese è stato ospite al BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli. Il conduttore di “4 Ristoranti” ha parlato del figlio che non ha mai incontrato: “Sono papà di un maschio di 19 anni che però non ho mai conosciuto”. Poi però ha specificato: “ Sono un superpapà responsabile quindi seguo a distanza e contribuisco alla sua crescita insieme a mia moglie”, ha spiegato Borghese che ammette essere stato un “errore di gioventù”. Lo chef ha raccontato di aver scoperto dopo della gravidanza: “Non è facile coniugare le due cose, lui sta all’estero quindi è complicata. Io sono un personaggio pubblico, non mi nascondo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
