Sono incinta | mezz’ora dopo l' annuncio rimane disoccupata

Today.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva comunicato con un messaggio WhatsApp al datore di lavoro di essere incinta. Dopo appena mezzora, l’azienda ha formalizzato al centro per l’impiego la revoca della proroga del suo contratto. Così una giovane lavoratrice aretina, impiegata in un’area di servizio autostradale gestita dal. 🔗 Leggi su Today.it

