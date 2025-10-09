Sono diventata mamma a 43 anni e a chi faceva osservazioni sul non esserlo diventata prima direi di giudicare meno e augurare di più La menopausa? Parlarne fa sentire la donna meno sola

Schietta, vera e senza peli sulla lingua. In altre parole, sincera. Valentina Persia, dopo il successo dello speciale one-shot di gennaio, tornerà con quattro nuove puntate di “Sinceramente Persia – One Milf Show”, in prima serata sul Nove e in anteprima streaming su discovery+. Si partirà giovedì 9 ottobre per quello che, a detta della comica, rappresenta “ indubbiamente una conquista ma non un traguardo ”. Gli ospiti sono tanti e diversi, in ogni episodio. Nella prima puntata, ad esempio, saliranno sul palco Belén Rodríguez, Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno “Mandrake”, youtuber e content creator con quasi 3 milioni di follower su TikTok. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono diventata mamma a 43 anni e a chi faceva osservazioni sul non esserlo diventata prima direi di giudicare meno e augurare di più. La menopausa? Parlarne fa sentire la donna meno sola”

