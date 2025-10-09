Sondrio saluta suor Ersilia Pezzini, una vita dedicata all’educazione e alla comunità

Sondrio è in lutto per la scomparsa di suor Ersilia Pezzini, morta all’età di 93 anni. A dare la notizia è stato Il Settimanale della Diocesi di Como. Nata a Rasura l’11 gennaio 1932, apparteneva alla congregazione delle Suore della Santa Croce di Menzingen, nella quale aveva emesso la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it