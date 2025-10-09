Sondrio saluta suor Ersilia Pezzini una vita dedicata all’educazione e alla comunità

Sondriotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sondrio è in lutto per la scomparsa di suor Ersilia Pezzini, morta all’età di 93 anni. A dare la notizia è stato Il Settimanale della Diocesi di Como. Nata a Rasura l’11 gennaio 1932, apparteneva alla congregazione delle Suore della Santa Croce di Menzingen, nella quale aveva emesso la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sondrio - saluta

Nuova Sondrio, saluta un altro dei protagonisti della salvezza

Nuova Sondrio, saluta un altro dei protagonisti della salvezza

Sondrio saluta suor Ersilia Pezzini, una vita dedicata all’educazione e alla comunità

L’addio a suor Ersilia. Era in visita in Angola: "Donna di comunione" - Suor Ersilia Robolini, appartenente all’Istituto “Figlie di Gesù”, si è spenta il 19 settembre scorso nella remota Lubango, in Angola. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sondrio Saluta Suor Ersilia