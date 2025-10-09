Sondrio per Sondrio e Forza Italia | due proposte concrete per rendere più sicuro il capoluogo
A fronte di un fatto di inaudita violenza che sta suscitando una reazione di sdegno, dolore e viva preoccupazione nella comunità cittadina, i consiglieri comunali sondriesi dei gruppi Sondrio per Sondrio e Forza Italia, insieme ai componenti dell’Associazione “Sondrio per Sondrio” e del comitato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Violentata e massacrata nel buio, la sopravvissuta tenuta sedata: se la caverà, ma ci vorrà tempo. Sondrio sotto choc - Lo straniero in carcere per violenza sessuale, rapina e lesioni personali gravissime interrogato oggi. Come scrive msn.com
RISIKO BANCARIO/ Bper-Pop Sondrio, un nuovo colpo alle popolari italiane - Nel risiko bancario in atto nel nostro Paese c'è anche la scalata di Bper alla Popolare di Sondrio, che merita una riflessione Sono settimane importanti per il futuro del sistema bancario. Segnala ilsussidiario.net