Sondrio è sicura no ad allarmismi | procuratore e questore rassicurano
"Quello di Sondrio è un territorio sicuro". Ne sono certi il questore di Sondrio, Sabato Riccio, e il procuratore della Repubblica, Piero Basilone, anche dopo la tremenda violenza avvenuta lunedì sera in città, compiuta da un 24enne richiedente asilo del Mali, ospite del CAS di Colorina, ai danni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Violentata, rapinata e sfregiata al volto: l’aggressore resta in carcere. Il questore: violenza brutale, ma Sondrio resta sicura
