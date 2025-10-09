Sommer Inter il futuro resta in bilico | c’è questo segnale sul rinnovo

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Yann Sommer resta un punto fermo dell’ Inter, ma il suo futuro è tutt’altro che scontato. Come riportato da Tuttosport, il portiere svizzero ha il contratto in scadenza nel 2026 e, ad oggi, non ci sono segnali di rinnovo da parte del club nerazzurro. La dirigenza, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in testa, ha iniziato a valutare possibili alternative per il lungo periodo, consapevole che servirà una transizione graduale tra presente e futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

