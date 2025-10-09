Solofra padre denuncia l' ex per diffamazione | Sono presente per i miei figli

Avellinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SOLOFRA (AV) – Gennaro Cozzi ha presentato querela per diffamazione contro l’ex compagna. Le accuse che lo riguardano, diffuse sui social, lo dipingono come un padre assente, incapace di provvedere economicamente ai propri figli. Cozzi nega e porta i documenti.La querela depositata ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

