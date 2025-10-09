Solofra padre denuncia l' ex per diffamazione | Sono presente per i miei figli

SOLOFRA (AV) – Gennaro Cozzi ha presentato querela per diffamazione contro l’ex compagna. Le accuse che lo riguardano, diffuse sui social, lo dipingono come un padre assente, incapace di provvedere economicamente ai propri figli. Cozzi nega e porta i documenti.La querela depositata ai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

