Le piazze non salveranno la sinistra. A dirlo non è un politico di centrodestra, ma uno dei più noti sondaggisti italiani: Renato Mannheimer. Ospite della trasmissione “L’Aria Che Tira” su La7, l’esperto ha frenato gli entusiasmi dell’opposizione: «Non credo che le proteste di piazza saranno un buon strumento elettorale, né che i partiti di opposizione ne trarranno grandi benefici». Anzi, secondo i dati più recenti, il vento soffia dalla parte opposta. «Registriamo un rafforzamento dei partiti di governo », ha aggiunto Mannheimer, citando gli ultimi sondaggi che vedono Fratelli d’Italia saldamente in testa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Solo un partito è cresciuto”. Proteste in piazza, chi ci ha guadagnato: i sondaggi sono chiarissimi