Solo un partito è cresciuto Proteste in piazza chi ci ha guadagnato | i sondaggi parlano chiaro

Tvzap.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le proteste di piazza degli ultimi giorni hanno riacceso il dibattito politico in Italia, ma secondo le analisi più recenti il loro effetto sui sondaggi appare limitato. A confermare questa tendenza è Renato Mannheimer, uno dei principali sondaggisti italiani, intervenuto durante la trasmissione televisiva L’Aria Che Tira su La7. L’esperto ha sottolineato: «Non credo che le proteste di piazza saranno un buon strumento elettorale, né che i partiti di opposizione ne trarranno grandi benefici». Cosa emerge dai sondaggi? Leggi anche: “Non avevo nessun sintomo, ora ho un tumore”. Poi avverte: “Non fate i miei stessi errori” L’impatto delle proteste sulla situazione politica attuale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

