Sollievo e speranza dopo due anni di guerra e distruzione
G li abitanti di Gaza festeggiano davanti all’ospedale Nasser di Khan Yunis dopo l’accordo tra Hamas e Israele. Nella notte italiana Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi nell’ambito di un piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un passo importante per porre fine a due anni di guerra distruttiva nel territorio palestinese. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Accordo Israele-Hamas: folla in festa per le strade di Gaza dopo il cessate il fuoco iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sollievo - speranza
Oncoematologia pediatrica, il reparto dei combattenti e presidio di speranza di Casa Sollievo: "Affidatevi a noi"
Pamela Petrarolo a Verissimo: il dramma del fratello Manuel, tra paura, sollievo e speranza
A Casa Sollievo della Sofferenza i “dottori del sorriso” portano speranza ai bambini - X Vai su X
YouTG.net. . Pietro, a 13 anni, è guarito dal cancro e stamattina ha avuto l’onore di suonare per la prima volta la campana del Sollievo: un nuovo segno di speranza dedicato ai bambini che concludono il percorso di chemioterapia dopo la guarigione dal cancr - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Petrarolo a Verissimo: il dramma del fratello Manuel, tra paura, sollievo e speranza - Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl romana Pamela Petrarolo, tra gli ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Pamela Petrarolo, ha parlato del fratello Manuel che la ... comingsoon.it scrive