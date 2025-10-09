sollievo e speranza dopo due anni di guerra e distruzione

G li abitanti di Gaza festeggiano davanti all’ospedale Nasser di Khan Yunis dopo l’accordo tra Hamas e Israele. Nella notte italiana Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e sul rilascio degli ostaggi nell’ambito di un piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un passo importante per porre fine a due anni di guerra distruttiva nel territorio palestinese. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Accordo Israele-Hamas: folla in festa per le strade di Gaza dopo il cessate il fuoco iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

