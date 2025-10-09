' Sollievo' bipartisan per l' accordo su Gaza Meloni | L' Italia pronta a dare il suo contributo

AGI - Nella nottata, la prima fase di un  accordo per una tregua a Gaza. Dopo qualche ora, il 'sollievo' bipartisan della politica. Per  Giorgia Meloni  l'intesa tra  Israele e Hamas  è "una straordinaria notizia". "L'Italia è pronta a contribuire alla  stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza ", rimarca la premier, ringraziando per il lavoro svolto il  Presidente Usa, Donald Trump, e i mediatori. Meloni rivendica che "siamo orgogliosi del  contributo costante e silenzioso dell'Italia ". Il vicepremier e ministro degli Esteri  Antonio Tajani  parla di " svolta storica ", mentre l'altro vicepremier, il leader della Lega  Matteo Salvini, rilancia: "Trump merita il  Nobel per la pace ". 🔗 Leggi su Agi.it

