' Sollievo' bipartisan per l' accordo su Gaza Meloni | L' Italia pronta a dare il suo contributo

Nella nottata, la prima fase di un accordo per una tregua a Gaza. Dopo qualche ora, il 'sollievo' bipartisan della politica. Per Giorgia Meloni l'intesa tra Israele e Hamas è "una straordinaria notizia". "L'Italia è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza ", rimarca la premier, ringraziando per il lavoro svolto il Presidente Usa, Donald Trump, e i mediatori. Meloni rivendica che "siamo orgogliosi del contributo costante e silenzioso dell'Italia ". Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parla di " svolta storica ", mentre l'altro vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini, rilancia: "Trump merita il Nobel per la pace ".

In questa notizia si parla di: sollievo - bipartisan

