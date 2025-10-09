Sollevamento pesi Koanda e Nasar vincono da favoriti nei day-8 ai Mondiali
Va ufficialmente in archivio anche l’ottava e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Day-8 in cui erano previsti due gruppi A e sono state assegnate dunque le medaglie iridate nei -86 kg femminili e nei -94 kg maschili. Epilogo thrilling nella prima “finale” del giorno, con la beniamina locale Solfrid Koanda che ha rispettato il pronostico della vigilia centrando il secondo titolo mondiale della carriera dopo il sigillo del 2022 nei -87 kg. La Campionessa Olimpica in carica dei -81 kg ha regalato alla Norvegia la prima medaglia della manifestazione, imponendosi nel concorso generale per una sola lunghezza con 272 kg davanti alla dominicana Yudelina Mejia Peguero (271) e all’australiana Eileen Cikamatana (252). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sollevamento - pesi
Sollevamento pesi, le entry list preliminari dei Mondiali: 13 azzurri iscritti, mancano alcuni big
Sollevamento pesi, Christian Di Maria si conferma campione d’Europa U15
Sollevamento pesi: un’ottima Italia saluta gli Europei Youth & U15 di Madrid
DUE MEGLIO CHE UNO ? La nostra Genna Toko Kegne ai Mondiali di sollevamento pesi in Norvegia entra in Top 10… E firma ben due record italiani nei 77 kg! Slancio a 134 kg e totale a 237 kg! Brava brava #ItaliaTeam Fipe Federazione Itali - facebook.com Vai su Facebook
DUE MEGLIO CHE UNO ? La nostra Genna Toko Kegne ai Mondiali di sollevamento pesi in Norvegia entra in Top 10… E firma ben due record italiani nei 77 kg! Slancio a 134 kg e totale a 237 kg! Brava brava #ItaliaTeam @federpesistica - X Vai su X
Sollevamento pesi, Koanda e Nasar vincono da favoriti nei day-8 ai Mondiali - Va ufficialmente in archivio anche l'ottava e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione ... Riporta oasport.it
Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi - L’italiano Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel sollevamento pesi, la sua seconda consecutiva alle Olimpiadi dopo quella di Tokyo nel 2021: questa volta però ... Scrive ilpost.it