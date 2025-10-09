sollevamento pesi koanda e nasar vincono da favoriti nei day 8 ai mondiali

Va ufficialmente in archivio anche l’ottava e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Førde (in Norvegia). Day-8 in cui erano previsti due gruppi A e sono state assegnate dunque le medaglie iridate nei -86 kg femminili e nei -94 kg maschili. Epilogo thrilling nella prima “finale” del giorno, con la beniamina locale Solfrid Koanda che ha rispettato il pronostico della vigilia centrando il secondo titolo mondiale della carriera dopo il sigillo del 2022 nei -87 kg. La Campionessa Olimpica in carica dei -81 kg ha regalato alla Norvegia la prima medaglia della manifestazione, imponendosi nel concorso generale per una sola lunghezza con 272 kg davanti alla dominicana Yudelina Mejia Peguero (271) e all’australiana Eileen Cikamatana (252). 🔗 Leggi su Oasport.it

