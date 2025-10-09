Solidarietà | la ' Pisa Ten' dedicata al ricordo di Barbara Capovani
Il consiglio direttivo dell’Associazione Barbara Capovani è lieto di annunciare che anche quest’anno la ‘Pisa Ten’ sarà dedicata a Barbara. Il prossimo 12 ottobre, in occasione della 19° edizione della Pisa Half Marathon, si correrà, in contemporanea, come già avvenuto nelle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
A Pisa ho incontrato il professor Rino Casella, aggredito nelle scorse settimane mentre teneva lezione in aula.m. A lui, insieme al rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi, ho voluto rafforzare la mia vicinanza e solidarietà, per ribadire che la comunità ac
Solidarietà ai poliziotti feriti oggi a Pisa mentre i manifestanti invadevano la pista dell'aeroporto, e a tutti gli agenti feriti nelle ultime ore durante gli scontri coi Pro-Pal a Bologna, Salerno e Firenze. E un pensiero a tutti i lavoratori e ai passeggeri danneggiati.
Torna la Half Marathon. Pisa Ten dedicata a Barbara Capovani - La cultura del dono trova terreno fertile a Pisa, città che da sempre risponde con entusiasmo alle iniziative che parlano di solidarietà e voglia di mettersi in gioco.