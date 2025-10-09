Solidarietà e inclusione | a Gerry Cardinal patron del Milan il governo Meloni concede la cittadinanza
Meriti speciali, solidarietà e inclusione. Ieri è arrivata la concessione della cittadinanza italiana a Gerry Cardinale, finanziere americano che col suo fondo RedBird ha rilevato dal 2022 la proprietà del Milan. Lo si apprende dal comunicato finale del Consiglio dei ministri riunitosi nella serata di mercoledì. La delibera per l’iter di cittadinanza è stata proposta dai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio, con il parere favorevole anche del titolare degli Esteri Antonio Tajani. «Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria di AC Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione», spiega la nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: solidariet - inclusione
