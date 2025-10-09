Solet e il blitz dell’Inter | Ecco quanto chiede l’Udinese

I dettagli a TI AMO CALCIOMERCATO: “Il francese è da grande squadra, ma ha un solo difetto” “ Il clima a Udine è tesissimo per Italia-Israele. Il Presidente della Regione sarà allo stadio e promette gravi provvedimenti in caso di scontri”. Lo ha detto Monica Tosolini a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, in merito all’attesissima sfida tra Italia e Israele in programma martedì 14 ottobre al ‘Bluenergy Stadium’. “Il Sindaco è invece dal lato opposto: non sarà presente, ma sarà ad una veglia di preghiera per il popolo palestinese – ha aggiunto la giornalista di ‘Udineseblog’ – A livello di tifoseria anche c’è parecchia tensione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

