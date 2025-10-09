Solbiate con Cagno, 9 ottobre 2025 – Avrebbe fatto tutto da solo, uscendo di strada mentre era alla guida della sua moto, e morendo sul colpo. La vittima dell'incidente avvenuto oggi alle 11.30 a Solbiate con Cagno, in via Monte Rosa, è un uomo di 65 anni di Valmorea. Intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118, che hanno tentato una rianimazione, ma oramai per l'uomo non si poteva fare più nulla. I vigili del fuoco sono stati chiamati per il recupero della moto, rimasta adagiata in un tratto di prato a lato della strada, a ridosso degli alberi e del bosco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Solbiate con Cagno, fuori strada con la moto: morto 65enne di Valmorea