Sola Bologna | il nuovo singolo di Mediterraneo con Gerolamo Sacco Giolero e Malecherifarei

Un tributo autentico alla città dei portici, della musica e delle contraddizioni Bologna torna protagonista nella nuova canzone del progetto Mediterraneo, ideato da Paolo Bonazza, con la collaborazione di Gerolamo Sacco, Giolero e Malecherifarei. Il brano, intitolato "Sola Bologna", è disponibile online e rappresenta una dedica d'amore e appartenenza alla città che più di ogni altra riesce a intrecciare cultura, umanità e poesia quotidiana. Un inno a Bologna e alla sua anima. "Non si è solo della città dove si è nati, ma anche di quella in cui si è deciso di morire": con questa frase Paolo Bonazza descrive l'essenza del nuovo singolo, che nasce dal legame profondo con la città in cui ha scelto di vivere dai tempi dell'università.

