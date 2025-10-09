Sogno al Max Rimonta Mondiale Verstappen può battere le McLaren | ecco perché
L’olandese deve recuperare 63 punti a Piastri e 41 a Norris in 6 GP. Talento, auto e fragilità McLaren possono regalargli il 5° titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
