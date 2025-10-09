Sofia Goggia | Il mio futuro? Non sarà nello sci

Nel documentario di Red Bull dedicato interamente a Sofia Goggia, la campionessa azzurra si racconta nelle fasi più importanti della sua carriera, toccando anche quelli che saranno i suoi prossimi passi: "Sono molto fiduciosa in quello che accadrà nei prossimi anni: so di essere più vicina alla fine della mia carriera che all'inizio, ma vorrei essere competitiva ancora per qualche stagione. E poi? Vedremo che cosa mi proporrà la vita, ma non starò nel mondo dello sci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

