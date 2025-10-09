Soffoca i gemellini appena nati e li nasconde nell’armadio | 25enne ai domiciliari a Reggio Calabria

Avrebbe soffocato i gemellini appena partoriti e poi ha occultato i due cadaveri all’interno dell’ armadio dove poi sono stati scoperti a causa del cattivo odore che usciva dal mobile. Con l’accusa di duplice infanticidio è finita ai domiciliari la ragazza che, nel luglio 2024, a Reggio Calabria si era presentata in ospedale, accusando dei malori e negando di essere mai stata incinta. Su richiesta del procuratore Giuseppe Borrelli e del sostituto Chiara Greco, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare che è stata eseguita dalla squadra mobile. Alla ragazza, di 25 anni, inoltre, è stato applicato anche il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

