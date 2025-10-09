Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell' armadio | arrestata una giovane madre

Leggo.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane è stata arrestata stamani dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei. 🔗 Leggi su Leggo.it

soffoca figli appena partoritiUccide i figli appena partoriti e li nasconde nell'armadio, giovane mamma agli arresti domiciliari: choc a Reggio Calabria - con forti disaccordi tra i due circa il fatto di tenere o meno il figlio, fino al mese di agosto, data in cui la donna avrebbe partorito e soppresso il corpo del neonato appena partorito. Lo riporta ilmessaggero.it

soffoca figli appena partoritiReggio Calabria, arrestata per avere ucciso i figli appena partoriti - Una giovane è stata arrestata stamani dalla squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento dei loro corpi nonché ... Come scrive msn.com

