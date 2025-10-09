Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell' armadio | arrestata una 25enne indagato il fidanzato ?I corpicini trovati dai nonni

Avrebbe soffocato e ucciso i suoi figli appena nati, poi nascosto i corpicini nell'armadio, avvolti da alcune coperte. Una madre di 25 anni è stata arrestata nella mattinata di oggi,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una 25enne, indagato il fidanzato. ?I corpicini trovati dai nonni

Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una giovane madre

Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una giovane madre. I corpicini trovati dai nonni

Soffoca i figli appena partoriti e li nasconde tra le coperte nell'armadio: arrestata una giovane madre - Una giovane è stata arrestata stamani dalla Squadra mobile di Reggio Calabria perché accusata di avere ucciso, soffocandoli, i suoi due bambini appena partoriti, di occultamento

Uccide i figli appena partoriti e li nasconde nell'armadio, giovane mamma agli arresti domiciliari: choc a Reggio Calabria - Una storia terribile: la Polizia di Reggio Calabria ha arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico una giovane donna reggina gravemente indiziata dei reati di