Sodinha | Antonio Conte mi chiamò nel suo ufficio e disse | Non farti più vedere Aveva ragione

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Felipe Sodinha a Fanpage.it ha raccontato la sua carriera calcistica, le sue difficoltà personali e le esperienze fino alla nuova vita professionale e privata: l'arrivo in Italia e il Brescia, l'esperienza con Conte e la lettera di Cosmi, la vita fuori dal campo e la riscoperta della fede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

