Slap a Lambrate le residenze artistiche | Qui creatività e ricerca sono le padrone

Milano, 9 ottobre 2025 - Slap, ovvero Spazio Lambrate per le Arti Performative in viale delle Rimembranze di Lambrate 16. Un edificio che per diversi artisti sta diventando casa. Anzi, dimora. Massimiliano Balduzzi è il direttore artistico di Slap. Massimiliano, cos’è Slap? “Spazio Lambrate per le Arti Performative nasce 13 anni fa da un'idea di Laura Gerosa, che è la proprietaria anche dello spazio. Lei ha creato questo spazio a Milano. Uno spazio nel quale si davano soprattutto in affitto le sale. Tre anni fa sono arrivato io, ho cominciato a collaborare con Laura e abbiamo iniziato a dare un'identità artistica a questo luogo: oltre ad affittare le sale, che è il business principale dell'azienda, abbiamo cominciato a creare una programmazione e quindi a dare spazio agli artisti attraverso delle residenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

