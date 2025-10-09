Slap a Lambrate le residenze artistiche | Qui creatività e ricerca sono le padrone
Milano, 9 ottobre 2025 - Slap, ovvero Spazio Lambrate per le Arti Performative in viale delle Rimembranze di Lambrate 16. Un edificio che per diversi artisti sta diventando casa. Anzi, dimora. Massimiliano Balduzzi è il direttore artistico di Slap. Massimiliano, cos’è Slap? “Spazio Lambrate per le Arti Performative nasce 13 anni fa da un'idea di Laura Gerosa, che è la proprietaria anche dello spazio. Lei ha creato questo spazio a Milano. Uno spazio nel quale si davano soprattutto in affitto le sale. Tre anni fa sono arrivato io, ho cominciato a collaborare con Laura e abbiamo iniziato a dare un'identità artistica a questo luogo: oltre ad affittare le sale, che è il business principale dell'azienda, abbiamo cominciato a creare una programmazione e quindi a dare spazio agli artisti attraverso delle residenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: slap - lambrate
Lo Spazio Lambrate di Arti Performative ospita la conclusione della dimora estiva del gruppo di sette performer Over 65 - facebook.com Vai su Facebook
Slap, a Lambrate le residenze artistiche: “Qui creatività e ricerca sono le padrone” - Il direttore artistico Massimiliano Balduzzi racconta gli inizi del progetto che porta avanti con Laura Gerosa ... Da ilgiorno.it
Residenze artistiche, la riflessiione su 10 anni di progetti per far incontrare arte e terriorio - E' il processo che mette in moto una residenza artistica, una permanenza nel tempo di artisti in un luogo con ... Secondo rainews.it