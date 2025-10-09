Skriniar ammette | Il Fenerbahce la mia prima scelta da subito ecco come abbiamo preso l’esonero di Mourinho

Inter News 24 . Le parole dell’ex Inter. Dal ritiro della sua nazionale, l’ex pilastro difensivo dell’Inter, Milan Skriniar, ha parlato della sua nuova avventura al Fenerbahce, club che lo ha acquistato a titolo definitivo la scorsa estate. Intervistato dal portale slovacco Sport.sk, il centrale ha dichiarato di non avere alcun rimpianto, sottolineando come la sua prima scelta sia sempre stata quella di rimanere a Istanbul dopo il periodo in prestito. Skriniar ha evidenziato il fantastico rapporto creato con i tifosi e la sua felicità per il ruolo da protagonista che ricopre in squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

