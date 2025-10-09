Skate Story annunciata la data di uscita per console e PC

Lo sviluppatore di giochi in solitaria Sam Eng e l’editore Devolver Digital hanno annunciato che Skate Story, un gioco di skateboard unico, arriverà su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 l’ 8 dicembre. Esegui ollie, kickflip e grinda tra la cenere e il fumo degli Inferi, affrontando una missione apparentemente impossibile. Skata veloce per distruggere i demoni e salvare altre anime tormentate nel tuo viaggio da fragile principiante a skater esperto. CARATTERISTICHE Avventura di skate di strada con stile Attraversa nove livelli degli Inferi. Viaggia attraverso strade e paesaggi surreali pieni di cornici incerate, buchi sacrileghi e demoni torturati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

