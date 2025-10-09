S’introducono in casa e in quattro rapinano coppia di 82enni | in fuga con monili e preziosi

BAGNOLO DEL SALENTO – Si sono introdotti in casa di due anziani, minacciandoli e facendosi consegnare il denaro: è in sintesi la cronaca della violenta rapina in abitazione, consumatasi nel tardo pomeriggio di ieri, a Bagnolo del Salento, e degli attimi di terrore vissuti da due coniugi, entrambi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: introducono - casa

Sueños Migrando: minori migranti in Messico ed In Africa diretti negli Stati Uniti ed in Europa: venerdì 10 ottobre 2025 ore 9.00-1300, Sala Lavitrano del Palazzo Arcivescovile. A cura dell’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Palermo e della Casa dei diritti del - facebook.com Vai su Facebook

Anziani picchiati e rapinati in casa di notte, i ladri scappano con soldi e gioielli: caccia alla banda - Una coppia di anziani, residenti a Serravalle, frazione del comune di Riva del Po, in provincia di Ferrara, è stata vittima di una banda di ladri ... Come scrive fanpage.it