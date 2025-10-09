Sinner svela la cosa peggiore che gli potrebbero fare | Sarei davvero davvero arrabbiato

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner reagirebbe molto male se qualcuno gli graffiasse la macchina: il campione altoatesino confessa che perderebbe la sua tradizionale pacatezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - svela

Kyrgios svela chi è il suo peggior nemico nel tennis (no, non è Sinner): “Lo odio, alcuni dei suoi gesti mi disgustavano”

Balotelli come Sinner, il video svela tutto

Jannik Sinner svela la sua filosofia: “Voglio cercare di rimanere competitivo nel tempo e c’è un unico modo…”

sinner svela cosa peggioreSinner svela la cosa peggiore che gli potrebbero fare: “Sarei davvero, davvero arrabbiato” - Jannik Sinner reagirebbe molto male se qualcuno gli graffiasse la macchina: il campione altoatesino confessa che perderebbe la sua tradizionale pacatezza ... Si legge su fanpage.it

Sinner, dolori all’addome agli US Open 2025: «Ho sentito qualcosa dopo un servizio». Cosa sta succedendo - Jannik Sinner ha fatto tremare l’Italia del tennis nella semifinale degli US Open 2025. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Svela Cosa Peggiore