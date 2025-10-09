Sinner e l' aiuto inaspettato a Jasmine Paolini | In campo devi fare questo

Non capita così frequentemente, pur facendo parte dello stesso ambiente, che un collega possa dare consigli tecnici a un altro ma tra numeri uno ci si capisce: Jannik Sinner ha consigliato cosa avrebbe dovuto fare Jasmine Paolini per migliorare un aspetto del suo gioco. Lo ha raccontato direttamente la 29enne tennista toscana impegnata nel Wta 1000 di Wuhan. Il retroscena di Paolini. La numero uno del tennis femminile italiano ha gradito molto il consiglio del numero uno del tennis maschile nazionale nel contesto delle finali, trionfali per i colori azzurri, della Coppa Davis 2024. In quel periodo Paolini era ancora allenata da coach Furlan che, a un certo, le si è avvicinata per darle un messaggio direttamente da Sinner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner e l'aiuto inaspettato a Jasmine Paolini: "In campo devi fare questo"

In questa notizia si parla di: sinner - aiuto

Sinner: "Con la mia fondazione aiuto i ragazzi a realizzare i propri sogni. Pronto per Pechino"

Sinner: "Con la mia fondazione aiuto i ragazzi a realizzare i propri sogni. Pronto per Pechino" - X Vai su X

Atp 500 di Pechino, buona la prima per Sinner che batte Cilic in due set (6-2, 6-2). Agli ottavi c'è Atmane - facebook.com Vai su Facebook

Sinner e l'aiuto inaspettato a Jasmine Paolini: "In campo devi fare questo" - Un consiglio che Jasmine Paolini ha subito fatto suo: ecco il retroscena raccontato dalla tennista toscana su quel che Jannik Sinner le ha fatto sapere tramite il suo ex allenatore Furlan ... Segnala ilgiornale.it

Jasmine Paolini svela un retroscena: “Sinner mi ha aiutato su qualcosa che non facevo in campo” - Jasmine Paolini si sta giocando le sue possibilità per essere presente nuovamente alle WTA Finals. Da oasport.it