Sindoni & DNArt a Codroipo
Il Museo Civico Archeologico di Codroipo ospita dal 10 ottobre al 9 novembre la mostra “Sindoni & DNArt” di Andrea Dalla Costa, inaugurata venerdì 10 ottobre alle ore 18:00. L’esposizione riunisce due percorsi di ricerca dell’artista: “Sìndoni”, un ciclo di opere che indaga il rapporto tra corpo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: sindoni - dnart
SINDONI & DNArt - Andrea Dalla Costa - Museo Civico Archeologico di Codroipo - facebook.com Vai su Facebook