Sinceramente Persia torna sul Nove con Belen Rodriguez Ciro Ferrara e Mandrake

Dopo la riuscita della puntata one-shot di gennaio, Valentina Persia torna con quattro nuove puntate del suo Sinceramente Persia – One Milf Show, in onda in prima serata da questa sera, giovedì 9 ottobre, sul Nove e in streaming su Discovery+. Tanti gli ospiti che animeranno ogni episodio, pronti a fare da spalla alla mattatrice abruzzese nell’ esplorazione dell’universo femminile e del rapporto tra i due sessi con ironia e comicità. Nella prima puntata di stasera si parte con Belen Rodriguez, Ciro Ferrara e Giuseppe Ninno “Mandrake”, comico, youtuber e content creator con quasi 3 milioni di follower su TikTok. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

