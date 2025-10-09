Ci sarà nche un modello tra gli ospiti di Francesca Fagnani nella prossima edizione di Belve, in partenza martedì 28 ottobre, in prima serata su Rai 2. Davide Maggio può anticiparvi che questo pomeriggio è stata registrata l’intervista a Simone Susinna. Modello classe 1993, Susinna negli ultimi anni ha anche intrapreso la carriera di attore ma la popolarità è arrivata con la sua partecipazione all’ Isola dei Famosi 2017, dove si è classificato secondo. L’intervista a Belve è solo l’ultima partecipazione TV degli ultimi anni. Nel maggio scorso, Simone è stato intervistato su Rai 1 da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Simone Susinna a Belve