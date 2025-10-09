Simone Saltarelli chiude la stagione con un podio | terzo posto nel campionato Production Bike
MUGELLO – Si chiude con un prestigioso terzo posto in classifica generale la stagione 2025 del senigalliese Simone Saltarelli, protagonista nel campionato Production Bike con l’Aprilia Revo M2 Racing Team. Un risultato che conferma il talento e la determinazione del pilota marchigiano, al termine. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
