Simona Ventura e quel figlio mai nato che ha segnato la sua vita | il dolore della conduttrice e la freddezza verso Bettarini
Simona Ventura torna sotto i riflettori, conquistando la copertina del settimanale Gente, in occasione del suo atteso ritorno alla guida di un reality, dopo 15 anni, con il Grande Fratello su Canale 5. Un traguardo importante nella sua lunga carriera televisiva, che la stessa conduttrice vive con orgoglio e senza rimpianti. Ma l’intervista rilasciata al magazine non si concentra solo sulla tv: Simona affronta anche uno dei momenti più intimi e delicati del suo passato, quello legato all’ aborto affrontato in giovane età. Una ferita ancora aperta, che la conduttrice non ha mai nascosto, e che ha raccontato con sincerità nel tempo, anche nel suo libro autobiografico. 🔗 Leggi su Donnapop.it
