Simona Di Mascio è il nuovo dirigente del Primo settore del Comune di Vasto

Simona Di Mascio è il nuovo dirigente del Primo Settore del Comune di Vasto. Entrerà in servizio dal prossimo 15 ottobre, come fa sapere il Comune.Vincenzo Toma continuerà a dirigere i servizi Gare, contratti- appalti e personale“Desidero esprimere a nome mio e dell'intera Amministrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

