Simona Di Mascio è il nuovo dirigente del Primo settore del Comune di Vasto
Simona Di Mascio è il nuovo dirigente del Primo Settore del Comune di Vasto. Entrerà in servizio dal prossimo 15 ottobre, come fa sapere il Comune.Vincenzo Toma continuerà a dirigere i servizi Gare, contratti- appalti e personale“Desidero esprimere a nome mio e dell'intera Amministrazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sono due donne le candidate alla dirigenza del 1° settore del Comune di Vasto Sono due le candidate in possesso dei requisiti previsti e quindi "idonee" a ricoprire l'incarico di dirigente del settore 1. Si tratta di Simona Di Mascio e di Antonella Marra.
