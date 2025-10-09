Rinnovato il direttivo del Silb Confcommercio, l’associazione che rappresenta il mondo della notte e dell’intrattenimento. Alla presidenza è stato confermato all’unanimità Danilo Ceccarelli, affiancato dai nuovi vicepresidenti Vittoria Passini e Luca Nocilla. Un risultato importante, perché oggi quasi tutte le imprese del settore in provincia hanno aderito al Silb, formando un’unica realtà rappresentativa: dalle storiche discoteche Tartana e La Capannina, ai club come Cala Felice, Jacarè, Il Covo, fino alla sala Eden di Grosseto. Per celebrare il nuovo corso, si è tenuto un incontro a Scarlino con la partecipazione del presidente nazionale Maurizio Pasca, che ha ribadito il valore sociale, turistico ed economico del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Silb, rinnovato il Direttivo