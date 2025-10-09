Sicurezza sul lavoro controlli nelle aziende di Grosseto | multate tre ditte
GROSSETO – Nei giorni scorsi, il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Grosseto in linea con le direttive dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed in sinergia con l’ Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto e con le locali stazioni dei carabinieri presenti sul territorio, ha ispezionato varie aziende operanti nella provincia di Grosseto ed attive in diversi settori produttivi (stabilimenti balneari, pubblici esercizi ed aziende vitivinicole). I servizi, predisposti nell’ottica di prevenire gli incidenti in ambienti lavorativi e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati hanno fatto emergere a carico di tre ditte differenti violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; In particolare, l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti ed in un caso, per la mancata nomina del Responsabile servizio prevenzione e protezione che nella circostanza ha portato alla sospensione dell’azienda ispezionata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro
Sicurezza sul lavoro: allarme incidenti. Maglia nera per Roma (28,6%) e Milano (24,6%)
Meloni alla Cisl: sicurezza su lavoro al centro azione del Governo
Isi Inail, sicurezza sul lavoro: prorogata al 30 settembre la scadenza del bando
Sei consapevole delle responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro? Investire in un DVR è essenziale per proteggere i tuoi dipendenti e prevenire incidenti. Rivolgiti a #ModiSRL per assistenza e supporto! chiamaci al numero 800300333 per una consulenz - X Vai su X
In occasione della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (20-24 ottobre 2025) ATS Brianza ha organizzato “Non doveva succedere”, una mattinata dedicata agli studenti, le associazioni datoriali e sindacati che ha avuto come principale e ap - facebook.com Vai su Facebook
Controlli sul lavoro in provincia: tre imprenditori denunciati, un’attività sospesa - Le operazioni rientrano nell’ambito di una campagna di vigilanza promossa a livello nazionale dall’Ispettorato del Lavoro, con l’obiettivo di prevenire incidenti e infortuni in ambito lavorativo e ... corrieredimaremma.it scrive
Controlli dei Carabinieri e Ispettorato del lavoro: multate tre ditte, denunciati tre amministratori - In tutto, sono state tre le ditte multate ed altrettanti i rispettivi amministratori denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ai quali, sono state ... Scrive grossetonotizie.com