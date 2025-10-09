Sicurezza in arrivo 50 nuovi agenti di polizia municipale Funaro | Quota mille entro 2026 VIDEO
Un nuovo bando per l’assunzione di 50 agenti di polizia municipale che si aggiungeranno ai 200 già entrati in servizio negli ultimi mesi. L’obiettivo è quello di “raggiungere quota mille agenti entro il 2026” dice la sindaca Sara Funaro ritornando sul tema della sicurezza. Un tema ritornato più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
