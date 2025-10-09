Sicurezza e migrazione | Il fallimento è tutto della sinistra italiana

Lega e Fratelli d'Italia non ci stanno e rimandano al mittente le accuse di strumentalizzare l'aggressione avvenuta lunedì sera a Sondrio ai danni di una 44enne, da parte di un rifugiato del Mali, e di fare troppo poco, in concreto, per garantire la sicurezza.Accuse arrivate dal Partito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Perugia, il punto sulla sicurezza: la "migrazione" durante la zona rossa, gli informatori civici e gli interventi della polizia locale

Sicurezza sul lavoro, ad Arezzo 232 sopralluoghi in 11 cantieri - Garantire il miglior livello di protezione per i lavoratori impegnati nei cantieri delle nuove opere e ristrutturazioni previsti dal Pnrr dell'Asl Toscana sud est e assicurare un'efficace azione di ... Si legge su ansa.it

Sicurezza e migrazione al confine tra Polonia e Bielorussia - La Polonia ha riformulato il dibattito sulla migrazione attraverso le lenti della sicurezza nazionale, costringendo l'Ue a cambiare registro Al valico di Polowce- Scrive it.euronews.com

