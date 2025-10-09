Sicurezza e migrazione | Il fallimento è tutto della sinistra italiana

Lega e Fratelli d'Italia non ci stanno e rimandano al mittente le accuse di strumentalizzare l'aggressione avvenuta lunedì sera a Sondrio ai danni di una 44enne, da parte di un rifugiato del Mali, e di fare troppo poco, in concreto, per garantire la sicurezza.Accuse arrivate dal Partito. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - migrazione

Perugia, il punto sulla sicurezza: la "migrazione" durante la zona rossa, gli informatori civici e gli interventi della polizia locale

Sicurezza e migrazione: "Il fallimento è tutto della sinistra italiana"

Mancano due settimane alla fine del supporto di Windows 10.? Questa scadenza è dietro l’angolo, ma con Soft Tecnology affronti la migrazione a Windows 11 senza pensieri. Sicurezza reale, fin dal primo giorno Supporto costante, anche dopo il rollout - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza e migrazione al confine tra Polonia e Bielorussia - La Polonia ha riformulato il dibattito sulla migrazione attraverso le lenti della sicurezza nazionale, costringendo l'Ue a cambiare registro Al valico di Polowce- Riporta it.euronews.com

Migrazioni: Meloni, “sicurezza dei confini passa anche e soprattutto dal governo dei flussi illegali”. “Modello Albania è soluzione innovativa” - “La sicurezza dei confini passa anche e soprattutto dal governo dei flussi migratori e dal contrasto all’immigrazione illegale di massa. Si legge su agensir.it